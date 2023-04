Anchor Point è un nuovo team di NetEase, con sviluppatori di Halo, Red Dead Redemption 2 e altri

NetEase ha annunciato oggi la fondazione di Anchor Point, un nuovo team di sviluppo con duplice base a Barcellona in Spagna e a Seattle negli Stati Uniti, formato da veterani dell'industria che hanno lavorato a diversi titoli di grosso calibro in precedenza.

Lo studio è stato fondato da Paul Ehreth, director e designer con oltre 20 anni di esperienza nell'industria e che precedentemente ha lavorato a giochi di grande spessore come la serie Halo e Control.

Come co-fondatore troviamo inoltre Pere Torrents, oltre ad altri sviluppatori noti che hanno nel proprio curriculum giochi come Ghost of Tsushima, Red Dead Redemption e Tom Clancy's The Division.

L'obiettivo di Anchor Point Studio è la creazione di giochi action adventure per console e PC, che "spingano i limiti dell'intrattenimento" e portano nuovi elementi sorprendenti all'interno del gameplay. La sede centrale dello studio è Barcellona, ma avrà anche una divisione a Seattle, in grado di coordinarsi su due sedi distanti.

C'è anche un trailer di presentazione del team che si intitola come il motto dello studio, ovvero "Per aspera, ad astra", ovvero "attraverso le asperità, sino alle stelle", citazione che si collega ad alcuni classici come l'Eneide, sebbene si trovi in forme generalmente differenti.

In ogni caso, tutto porta all'idea del viaggio avventuroso, probabilmente in linea con il genere di esperienza di gioco che il team ha intenzione di costruire nei prossimi anni, con il ricco supporto di NetEase.