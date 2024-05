Hypercharge: Unboxed è disponibile da oggi su Xbox, come ci ricorda il trailer di lancio

Digital Cybercherries ricorda che Hypercharge: Unboxed è disponibile da oggi su Xbox, come riportato anche nel trailer di lancio ufficiale visibile qui sotto, che mostra diverse sequenze di gameplay per mostrare chiaramente di cosa si tratti.

Hypercharge: Unboxed è uno sparatutto in prima e terza persona che si basa su un'idea semplice ma molto interessante: controllare delle action figure animate che combattono all'interno di diverse ambientazioni "domestiche", proprio come se i giocattoli prendessero vita all'interno di una sorta di guerra tra soldatini.

Dopo essere uscito su PC ed essere stato disponibile in tale formato già per vari mesi, il gioco è ora disponibile per Xbox Series X|S e Xbox One, versioni a cui è dedicato questo trailer di lancio.