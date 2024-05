Il videogioco Just Cause diventerà un film d'azione, vi è dietro anche un produttore di It Takes Two

Questa non è la prima volta che il gioco è in lizza per il trattamento del grande schermo. Un'altra versione cinematografica ha trascorso anni in sviluppo senza però arrivare ad alcuna conclusione, fino a quando i diritti sono decaduti. I diritti per il film sono stati ripresi da Universal, ovvero la casa editrice di Super Mario Bros. - Il Film.

Secondo l'Hollywood Reporter, il videogioco d'azione a mondo aperto Just Cause diventerà un film , prodotto dagli stessi autori di The Fall Guy e Nobody.

I primi dettagli sul film di Just Cause

Il film sarà diretto da Ángel Manuel Soto, che ha diretto il film di supereroi Blue Beetle, focalizzato su personaggi latino-americani. Il protagonista di Just Cause proviene da una nazione mediterranea fittizia, ma in chiaro stile ispanico: il regista non si allontana molto quindi dalla propria area di competenza. Due dei produttori incaricati, Kelly McCormick e David Leitch, erano dietro al film di Ryan Gosling The Fall Guy e a Nobody, con Bob Odenkirk.

Il protagonista di Just Cause 4 vola con una tuta alare mentre fa esploredere tutto

Un altro produttore del team, Dimitri M. Johnson, ha partecipato a Sonic Il Film 3 e al videogioco cooperativo It Takes Two. Si tratta di un team che pare avere le carte in tavola per dare al videogioco un buon trattamento, anche se ovviamente bisognerà vedere se a questo giro la produzione arriverà a una conclusione o se tutto sarà abbandonato.

Just Cause è uno sparatutto open world nel quale vestiamo i panni di un agente che deve portare caos e distruzione in vari regimi dittatoriali. Il suo capitolo principale più recente, Just Cause 4, è stato il meno apprezzato, con una media voto della stampa e dei giocatori più bassa rispetto ai capitoli precedenti.