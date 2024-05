Google vuole resuscitare Google Glass insieme a Magic Leap?

Google ci riprova. Dopo averci mostrato per una manciata di frame un nuovo prototipo di occhiali AR all'interno dell'ultimo Google I/O, la casa di Mountain View ha ora annunciato una "partnership tecnologica strategica multiforme" con Magic Leap progettata per "promuovere il futuro dell'ecosistema XR con offerte di prodotti unici e innovativi".

Non è chiaro in cosa consista l'accordo, ma il comunicato stampa diffuso da Magic Leap insiste nella sua esperienza nel mondo dell'ottica, un'esperienza che ha prodotto "occhiali ad alta precisione con rendimenti e qualità incredibilmente elevati su larga scala". Parlare tuttavia di larga scala potrebbe essere eccessivo, visto che i prodotti di Magic Leap sono sempre stati incredibilmente costosi e l'azienda non ha mai condiviso dati di vendita.

Uniscono così le forze due dei più grandi flop dell'ultimo decennio, ovvero la già citata Magic Leap e gli autori dell'ormai defunto progetto Google Glass. Al di là del facile umorismo, è chiaro che Google sia ancora interessata agli occhiali per la realtà aumentata, tanto che ha mostrato un prototipo di occhiali proprio durante il Google I/O all'inizio di questo mese. Se vi fossero sfuggiti, trovate uno dei pochi frame disponibili qua sotto.

Il nuovo prototipo di occhiali AR che si intravede nell'ultimo Google I/O

In un mercato che si sta rivelando incredibilmente costoso, l'ipotesi è che Magic Leap possa possedere una tecnologia o un brevetto che Google pensa di poter sfruttare per vincere la corsa verso occhiali davvero intelligenti. Una corsa che potrebbe iniziare prima del previsto, anche grazie ai continui e sorprendenti progressi delle IA generative e del machine learning.

Tra l'altro Google ha anche siglato un misterioso accordo con Samsung e Qualcomm per produrre un visore nel febbraio 2023, e da allora non abbiamo sentito praticamente nulla sul progetto. Le ultime voci suggeriscono però potrebbe entro la fine del 2024 e che potrebbe essere rivelato insieme ai prossimi smartphone Galaxy Z Flip e Fold, ai quali Samsung potrebbe alzare prezzi usando le Olimpiadi come palcoscenico.