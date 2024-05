Metal Gear Solid Delta: Snake Eater verrà rinviato con un annuncio imminente, per un rumor

Il leaker ha rivelato inoltre che in concomitanza con l'annuncio di Konami, che immaginiamo verrà accompagnato da un nuovo trailer, si apriranno i preorder per le due edizioni di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater che saranno disponibili, ovverosia la standard e una Collector's Edition da ben 200 dollari.

billbil-kun ha spiegato che per il momento queste informazioni arrivano da un'unica fonte , un importante distributore internazionale, e che dunque non può ancora confermarle come fa di solito, ma magari la situazione cambierà a breve.

L'uscita era prevista per quest'anno?

Abbiamo parlato di rinvio per Metal Gear Solid Delta: Snake Eater rispetto a quanto pubblicizzato da Sony, ma in realtà Konami non ha mai confermato l'uscita del remake nel corso di quest'anno, chiedendo anzi agli utenti di aspettare un annuncio da parte loro.

Ebbene, pare che l'annuncio in questione stia ormai per arrivare, come del resto avvenuto ieri notte per la data di uscita di Silent Hill 2, finalmente fissata dalla casa giapponese dopo una lunga attesa e una serie di voci ormai incontrollate attorno al remake.

Chissà, magari proprio la collocazione del rifacimento del classico survival horror al prossimo ottobre ha spinto Konami a optare per un periodo differente per il lancio di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater?

A quanto pare non bisognerà aspettare ancora molto per scoprire come stanno le cose.