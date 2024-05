Altri giochi di PlayStation Studios saranno mostrati al Summer Game Fest, per un noto leaker

Midori è un noto leaker che sta diventando via via più attivo e sta condividendo informazioni corrette su più prodotti. Di base è un leaker Atlus/SEGA, ma pare che ultimamente abbia avuto modo di ampliare il proprio raggio d'azione.

Allo State of Play di Sony sono stati presentati vari giochi, compresi titoli first-party di Sony Interactive Entertainment. Forse qualche giocatore non è stato del tutto soddisfatto da quanto è stato mostrato e avrebbe preferito vedere di più. Be', pare che questi giocatori potrebbero vedere i propri desideri esauditi secondo un noto leaker. Midori ha infatti affermato che al Summer Game Fest ci sarà modo di vedere altri giochi di PlayStation Studios .

Cosa potrebbe essere mostrato al Summer Game Fest?

Midori, tramite Twitter, ha scritto: "Per favore, attendete nuove informazioni su Metaphor: ReFantazio e Sonic x Shadow Generations al Summer Game Fest della prossima settimana. Inoltre ci saranno anche più giochi dagli studi di Sony Interactive Entertainment!".

Sony ha già confermato di essere uno dei molti partner del Summer Game Fest, quindi è possibile che abbia stretto un accordo per mostrare altri giochi durante lo show di Geoff Keighely (presentatore e organizzatore).

Non crediamo ci si possa aspettare giochi di primissimo piano in tale spazio, ma i rumor hanno parlato recentemente di LEGO Horizon (ovvero una versione a mattoncini della saga di Guerrilla Games): possibile che questo sia uno dei giochi previsti per il Summer Game Fest? Non ci resta che attendere e scoprire in prima persona la prossima settimana cosa ci attende.