I giochi play-to-earn domineranno il mercato entro 5 anni, per il co-fondatore di Reddit

Per Alexis Ohanian, co-fondatore di Reddit, entro i prossimi cinque anni i giochi play-to-earn con criptovalute domineranno il mercato, tanto che verranno giocati dal 90% dei giocatori.

Ohanian ha discusso di recente delle potenzialità della tecnologia blockchain nei videogiochi, nel podcast Where It Happens. Per il co-fondatore di Reddit, entro i prossimi cinque anni sempre più giocatori preferiranno titoli con meccaniche play-to-earn ai classici giochi con pubblicità e microtransazioni, tentati dall'opportunità di guadagnare giocando.

"Il 90% delle persone non giocherà a un gioco a meno che il loro tempo non venga adeguatamente valutato", afferma Ohanian nel podcast. "In cinque anni, stimerai correttamente il tuo tempo e invece che sorbirti pubblicità o essere derubato per comprare stupidi martelli che in realtà non possiedi realmente, giocherai a un gioco equivalente su blockchain che sarà altrettanto divertente, ma dove in realtà sarai tu a guadagnare."

I giochi play-to-earn, per chi non lo sapesse, permettono di guadagnare in game degli oggetti che diventano effettivamente di proprietà dei giocatori grazie agli NFT, ovvero token digitali non fungibili, che poi possono essere rivenduti ad altri utenti. Per maggiori dettagli su temi come NFT, giochi play-to-earn e criptovalute vi consigliamo di leggere il ricco approfondimento di Simone Tagliaferri.

Si tratta indubbiamente di una nuova frontiera che sta prendendo sempre più piede nel settore videoludico. Ad esempio anche Square Enix è molto interessata a NFT e giochi su blockchain, mentre Ubisoft ha già lanciato un marketplace digitale per la compravendita di NFT di Ghost Recon Breakpoint, giusto per citare un paio di esempi.

Allo stesso tempo i giocatori al momento non sembrano apprezzare particolarmente le novità portate da NFT e giochi play-to-earn, quindi la previsione di Ohanian per i prossimi cinque anni ci suona fin troppo ottimistica.