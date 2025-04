I titoli di Xbox su PlayStation 5 vendono bene? Alcuni parrebbe di sì, altri molto meno

Le stime

Stando ai dati, il titolo Xbox più venduto su PlayStation sarebbe Sea of Thieves, con 1,8 milioni di copie. Segue Grounded di Obsidian Entertainment con 432.200 copie. Per fare un confronto, Sea of Thieves e Grounded avrebbero venduto rispettivamente 13,3 milioni e 4,1 milioni di copie su Steam.

Alcuni dei giochi Xbox più di nicchia, come Age of Mythology Retold e Pentiment, non hanno venduto altrettanto bene. Hi-Fi Rush di Tango Gameworks, pur acclamato dalla critica avrebbe venduto appena 137.300 copie su PlayStation. Age of Mythology Retold e Pentiment avrebbero venduto rispettivamente 41.000 e 14.000 copie. In confronto, Hi-Fi Rush, Age of Mythology Retold e Pentiment avrebbero venduto rispettivamente 697.200, 435.000 e 261.300 copie su Steam.

Ribadiamo che non si tratta di dati ufficiali, ma di stime fatte dalla compagnia Alinea Analytics, che quindi vanno prese come indicative, valutando anche la mancanza di una spiegazione della metodologia usata per ricavarli.

Come leggere le stime? Sicuramente alcune vendite stupiscono un po' ma, come detto, va considerato il contesto. Ad esempio Pentiment è un gioco già piccolo di suo e pensato per una nicchia. Oltretutto è arrivato molto tardi su PS5, quindi era facile immaginare che non avrebbe venduto moltissimo. I numeri di Sea of Thieves e Grounded appaiono invece più interessanti, considerando anche il fatto che convertire costa molto meno che sviluppare direttamente per una piattaforma.