Quanto ha venduto Final Fantasy 9? Lo ha svelato il sito del 25° anniversario

Come abbiamo già riportato, oggi Square Enix ha pubblicato una pagina speciale per commemorare il 25° anniversario di Final Fantasy 9 . Tra le informazioni presenti, sono comparsi anche i dati di vendita aggiornati, che parlano di ben 8,9 milioni di copie vendute in tutto il mondo dalla sua prima apparizione, considerando sia le copie fisiche distribuite nei negozi, sia le copie digitali.

Un successo nel tempo

Il dato dovrebbe comprendere tutte le edizioni del gioco, a partire da quella originale per PlayStation, pubblicata il 7 luglio 2000, passando poi per le varie conversioni su PC e sistemi mobile, senza scordarsi l'approdo su altre console come PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One.

Insomma, non è il Final Fantasy più venduto di sempre, ma ha comunque fatto degli ottimi numeri nel corso della sua storia, diventando anche oggetto di culto tra quelli che lo considerano uno dei capitoli migliori della serie (quando non proprio il migliore), nonostante le vendite inferiori a Final Fantasy VII e ad altri.

Va anche ribadito che il dato di 8,9 milioni di copie è un aggiornamento rispetto al dato precedente, vantato nei negozi digitali da Square Enix, che parlava di vendite superiori a 5,5 milioni di copie, con la versione più recente, quella per Nintendo Switch / Xbox One / PC che è stata lanciata parlando di più di 6 milioni di copie. Era il 2019 e da allora Final Fantasy IX pare aver venduto quasi 3 milioni di copie aggiuntive. Non poco, considerando l'età.