Il Cortocircuito di oggi discuterà dello stato di Xbox, del silenzio di PlayStation e di cinema

Alle 16:00 di oggi 10 maggio 2023 accadrà qualcosa di incredibile che cambierà ogni cosa, ma noi tutti saremo distratti a guardare il Cortocircuito sul canale Twitch di Multiplayer.it, con Pierpaolo Greco, Francesco Serino e un redivivo Alessio Pianesani, di nuovo in live dopo l'avventura passata in spiaggia come un Giorgia Soleri qualsiasi.

Quindi il trio sarà nel pieno delle forze per parlare di tre argomenti caldissimi: lo stato di Xbox, partendo dalla lunga intervista del capo della divisione videogiochi di Microsoft concessa a Kinda Funny; il silenzio di PlayStation, da cui ci si aspetta una grande comunicazione nei prossimi mesi ma che per ora è abbastanza latitante, e il tracollo non tracollo del cinema con i risultati straordinari di Super Mario Bros. Il film e l'incredibile attesa generata dal trailer di Oppenheimer, il nuovo film di Nolan.

Cercheremo anche di dare spazio alle vostre domande e ai vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!