Il director di Dragon Quest 9 e 10 ricorda: "Per Yuji Horii l'esperienza conta più della trama"

Jin Fujisawa, ex sceneggiatore della serie Dragon Quest e director del nono e decimo capitolo, ha recentemente parlato con la testata The Change del suo percorso lavorativo in Square Enix e dell'esperienza maturata al fianco di Yuji Horii, il creatore del franchise . Dopo aver lasciato l'azienda nel 2018, Fujisawa ha assunto il ruolo di direttore generale di Daiyonkyokai, uno studio specializzato in giochi sperimentali in realtà aumentata. È inoltre rappresentante di Storynote, società dedicata alle sceneggiature che sta attualmente sviluppando la sua prima visual novel sotto l'etichetta editoriale Lorebard.

L'esperienza, non la storia

Sebbene il suo lavoro attuale ruoti ancora attorno alla narrazione, Fujisawa ha raccontato che una delle lezioni più importanti che Horii gli ha trasmesso durante i suoi vent'anni in Square Enix è stata l'idea che "Dragon Quest non ruota attorno alla sceneggiatura".

Fujisawa ha spiegato che, da giovane, era convinto che in un gioco di ruolo la trama fosse tutto. Horii, tuttavia, aveva una prospettiva diversa. "Horii diceva: 'Non si tratta della trama, è l'esperienza che conta. Si inizia pensando a quale tipo di esperienza si vuole far vivere al giocatore'", ha ricordato l'ex director. Per illustrare questo concetto, Fujisawa ha citato Dragon Quest V: La Sposa del Destino e il modo in cui il gioco pone gli utenti di fronte alla scelta di chi sposare. "È proprio perché il fulcro di quell'evento è la forte esperienza di scegliere seriamente un partner per il matrimonio, che emerge una storia unica per ogni giocatore", ha spiegato.

Fujisawa ha ammesso di aver inizialmente fatto fatica a comprendere questo punto di vista, opponendo resistenza alla filosofia di Horii. Con il tempo, tuttavia, non solo ne ha compreso il valore, ma l'ha anche integrata nel proprio metodo di lavoro. "Horii è una persona che vuole creare cose che nessuno ha mai visto prima, cose che sovvertono le aspettative e fanno esclamare alle persone: 'Aspetta, cosa? È possibile?'. Quando si è giovani, è facile farsi prendere dal desiderio di far piangere le persone, ma emozionarle sorprendendole è molto più difficile. E quando le persone sono emotivamente scosse dalla sorpresa, è allora che provano la vera felicità", ha riflettuto lo sviluppatore.

Oggi, Fujisawa ritiene che questo approccio mirato alla "progettazione di esperienze" e alla ricerca della sorpresa sia ormai parte integrante del suo DNA creativo, un'eredità che continua ad applicare attivamente nei progetti del suo attuale studio, Daiyonkyokai.