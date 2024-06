Il ritorno del classico PS1 Tombi! Special Edition si mostra in gran forma con un nuovo video

La data di uscita di Tombi! Special Edition era stata già annunciata qualche giorno fa ed è fissata per l'1 agosto 2024 su PC, PS5 e Nintendo Switch, ma qui vediamo alcune nuove sequenze del gioco che, per il momento, assume il nome originale di Tomba! Special Edition, in attesa di capire se sul mercato europeo riprenderà quello classico (dalle nostre parti) di Tombi.

Tombi! Special Edition è tornato a farsi vedere con un video gameplay in occasione del Guerrilla Collective, dimostrandosi ancora in grande forma con questa interessante riedizione del platform "2,5D" dell'epoca PS1 , che farà sicuramente la gioia dei nostalgici.

Il classico con varie aggiunte e modifiche

Non si tratta propriamente di un remaster, bensì di una sorta di port creato attraverso emulazione con il Carbon Engine, cosa che garantisce l'assoluta fedeltà all'originale.

Nel progetto sono stati coinvolti Tokura Fujiwara e Fujita Harumi, rispettivamente director e compositore del gioco originale, e la struttura generale di Tombi! Special Edition è sostanzialmente la stessa dell'originale, con alcune variazioni applicate in termini di design e sistema di controllo per modernizzare un po' l'esperienza.

Il gioco ora supporta varie funzionalità nuove, come la possibilità di salvare la partita in qualsiasi momento, il riavvolgimento dell'azione, un'opzione per supportare le levette analogiche e una modalità museo che consente di consultare documenti inediti, artwork in alta risoluzione e materiale promozionale vario.