Il tuo iPhone potrebbe condividere i dati delle tue foto con la feature "Ricerca visiva migliorata"

La funzione attivata di default

La "Ricerca visiva migliorata" è abilitata automaticamente su molti dispositivi, come riportato da Jeff Johnson, uno sviluppatore che ha analizzato il funzionamento di questa opzione. È possibile verificare lo stato della funzione accedendo alle impostazioni dell'app Foto su iPhone o Mac. La descrizione della funzione chiarisce che, attivandola, si consente ad Apple di "associare privatamente i luoghi nelle tue foto a un indice globale mantenuto da Apple."

La funzione attiva su un iPhone 16 Pro.

Apple spiega che la funzione utilizza un modello di apprendimento automatico integrato nel dispositivo per analizzare le foto e rilevare eventuali "regioni di interesse" (ROI) che potrebbero contenere punti di riferimento. Una volta identificata una regione rilevante, un "embedding vettoriale" (una rappresentazione numerica delle caratteristiche dell'immagine) viene creato ed inviato in forma criptata ai server di Apple per un confronto con un database globale.