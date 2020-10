iliad, la verità fa crescere i clienti? Nuova pubblicità in alcune città selezionate

iliad è arrivato in Italia nell'ormai lontano mese di maggio 2018: da allora la sua crescita è stata inarrestabile. Milioni di clienti sono già passati all'operatore francese: quest'ultimo ha di recente dato il via ad una nuova campagna pubblicitaria, per ricordare il successo cui abbiamo assistito. Il motto è "la verità fa crescere".



O per essere più precisi: la verità fa crescere i clienti. Iliad sta insomma sottolineando come una politica di onestà e trasparenza sia in grado di premiare tutti: gli acquirenti, che finalmente ottengono ad un prezzo preciso proprio quello che desiderano, e naturalmente il fornitore del servizio, che non ricorre a sotterfugi, rimodulazioni o scritte in piccolo per ottenere il proprio tornaconto. Chiaramente questa campagna pubblicitaria reca in sé anche una frecciatina non troppo velata verso la concorrenza nostrana, cioè a Vodafone, TIM e WindTre.



Il primo manifesto pubblicitario di iliad recita: "siete così tanti che non entrate nemmeno in questa affissione"; e poi ricorda la disponibilità di iliad Flash 100, offerta recentissima sul mercato della quale vi abbiamo già parlato. Ecco un'immagine.