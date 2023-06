Instagram permette ora di scaricare i video Reels, ma non in tutto il mondo

Meta ha reso disponibile una nuova funzione per Instagram: sarà possibile scaricare i Reels (ovvero i video), anche se per ora è un'opzione attiva unicamente negli Stati Uniti d'America. Molte piattaforme rivali, come TikTok, permettono già da tempo di fare lo stesso.

Precisamente, i Reels scaricati avranno un marchio in sovrimpressione e avranno il nome della persona che li ha pubblicati all'interno. Anche queste sono scelte alquanto comuni per questo tipo di funzione.

Il tutto è stato condiviso dal CEO di Instagram, Adam Mosseri, che ha svelato che gli utenti potranno fare il download dei Reels, salvarli sul proprio dispositivo e quindi condividerli anche con chi non ha un account sulla piattaforma. Questa funzione è stata richiesta per lungo tempo, quindi siamo certi che molti utenti ne saranno felici.

In ogni caso, per il momento il download dei Reels è possibile unicamente tramite i dispositivi mobile: la funzione non è attiva su PC. Ovviamente è possibile che il tutto venga introdotto in futuro, magari man mano che il download sarà reso disponibile in altre parti del mondo. Il processo è comunque molto semplice: si deve solo selezionare la funzione di condivisione e scegliere download.

Diteci, è una funzione che vi interessa?