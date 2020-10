Intel, dall'impegno col gaming all'uscita dei processori Rocket Lake

Intel ha parlato del suo impegno con il gaming, in particolare nell'ambito dello sviluppo di alcuni dei più importanti giochi di ultima generazione, e del periodo di uscita dei processori di undicesima generazione Rocket Lake.

L'azienda americana ha stabilito un importante rapporto di collaborazione con Square Enix per la realizzazione di Marvel's Avengers, ma la lista dei progetti che hanno beneficiato della tecnologia Intel include anche Microsoft Flight Simulator, Gears Tactics e A Total War Saga: TROY.

"Il gaming su PC sta diventando sempre più grande e sfaccettato, mentre aumenta la qualità dell'hardware e del software ordierno", ha scritto in una nota John Bonini, vicepresidente e general manager della divisione Client Computing Group Desktop, Workstations and Gaming presso Intel. "Dunque non dovrebbe sorprendere il fatto che Intel sia entusiasta di condurre il gaming su PC attraverso una nuova, straordinaria decade."

"Il gaming fa parte del DNA di Intel: dai Pentium degli anni '90 ai Core 2 Duo di metà 2000 agli attuali processori Intel Core di decimagenerazione, l'azienda ha sempre offerto ai videogiocatori più appassionati un hardware in grado di offrire loro prestazioni straordinarie."

Bonini ha quindi elencato le varie collaborazioni a cui Intel ha dato vita negli ultimi tempi, per il già citato Marvel's Avengers e gli altri titoli, elencando le tecnologie utilizzate caso per caso al fine di offrire agli utenti la migliore esperienza visiva possibile.

Dal Software Masked Occlusion Culling di Microsoft Flight Simulator, che consente di renderizzare solo i pixel effettivamente visibili dal giocatore, al Variable Rate Shading e l'Asynchronous Compute in Gears Tactics, passando per i sofisticati effetti ambientali di A Total War Saga: TROY.

"La frequenza di clock dei processori rimane un elemento chiave perché molte celebri applicazioni e giochi di ultima generazione possono scalare le proprie performance in questo modo", ha continuato Bonini. "L'attuale generazione di processori Intel, guidata dal Core i9 10900K su desktop e dal Core i9 10980HK su laptop, raggiunge una velocità pari a ben 5,3 GHz, ineguagliata."

A tal proposito, Intel ha annunciato che Rocket Lake è finalmente in arrivo: i processori di undicesima generazione saranno disponibili nel corso del primo trimestre 2021 e includeranno il supporto per la tecnologia PCI Express 4.0.