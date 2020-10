iOS 14.1 è disponibile: Apple ha pubblicato su iPhone e iPad un nuovo aggiornamento

A pochi giorni dall'arrivo di iPhone 12 e iPhone 12 Pro nei negozi, Apple ha pubblicato l'aggiornamento 14.1 di iOS e iPadOS. Questo update ha sistemato diversi problemi riscontrati in questi giorni da tutti gli utenti di iPhone e iPad: scopriamo tutte le novità.

Come da tradizione, l'aggiornamento è disponibile per tutti i dispositivi compatibili attraverso il sistema OTA. In altre parole avrete la possibilità di scaricarlo semplicemente collegandovi ad una rete Wi-fi. Nel caso un cui riceviate automaticamente la notifica, potrete ricercare il nuovo file dal menu delle impostazioni. L'aggiornamento pesa circa 2,3GB.

Il problema principale sistemato attraverso l'update 14.1 di iOS è il bug che che faceva inviare le email con l'alias sbagliato. Inoltre è stato corretto un altro problema che faceva mostrare le icone delle dimensioni sbagliate nei widget.

Su iPhone 8 e versioni successive, iPad Pro 12,9" (seconda generazione) e modelli successivi, iPad Pro 11", iPad Pro 10,5", iPad Air (terza generazione) e modelli successivi e iPad mini (quinta generazione) è stato aggiunto il supporto per la riproduzione e la modifica di video HDR a 10 bit direttamente in Foto.