PS5, gli accessori sono nei negozi, i giochi in gold: quando la rivedremo in azione?

A meno di un mese dall'uscita ormai sappiamo tutto o quasi di PS5. Gli accessori sono già disponibili in molti negozi e diversi giochi di lancio sono già in gold. Abbiamo anche scoperto nuovi e interessanti dettagli sul sistema operativo e sulle possibilità di evoluzione dello stesso hardware in base alle statistiche di utilizzo che Sony raccoglierà nel tempo. Quello che manca, però, è una nuova e più approfondita occhiata alla console di Sony in funzione. Quando avverrà?

Naturalmente il confronto lo si fa con Xbox Series X|S. Comunque la si pensi delle nuove console di Microsoft è indubbio che il colosso americano non sta avendo paura di mostrare la propria console, tanto da aver consentito a molte persone, tra le quali la redazione di Multiplayer.it, di sezionarla, testarla e misurarla. Vero che ancora non è stato mostrato nulla in grado di mettere alla frusta i suoi 12tflops di potenza, ma in tanti hanno già potuto mostrare e analizzare le versione next-gen di Dirt 5 e Yakuza: Like a Dragon.

Non fraintendete: che PS5 sia una solida realtà lo abbiamo capito quando è stata fatta a pezzi in video. Pochi istanti che hanno dissipato i dubbi sul sistema di aereazione o sulle espansioni di memoria. Da questo punto di vista Sony sembra essere stata molto più "originale" rispetto a Microsoft, che fin qui sembra aver puntato più sulla pulizia e l'ottimizzazione di processi già conosciuti. Le soluzioni trovate per il sistema di raffreddamento, che sarà ottimizzabile via software o per rendere la base compatibile sia per la posizione verticale, sia per quella orizzontale, non sappiamo se siano più efficaci, ma mostrano sicuramente un grado di inventiva superiore.

Anche l'approccio con il DualSense, con gli SSD e la gestione delle frequenze mostrano una filosofia di design dell'hardware diversa, coraggiosa, innovativa, che però ha bisogno di mostrare sul campo ciò di cui è capace. E nonostante sappiamo che Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, NBA 2K21 e Watch Dogs: Legion e Miles Morales arriveranno in tempo per il lancio, ancora non abbiamo visto nessuna console farli girare per davvero, non in ambienti controllati.

La scorpacciata di filmati provenienti dagli influencer giapponesi, infatti, è stato solo un aperitivo e a tre settimane dall'uscita non vediamo l'ora di scoprire ulteriori novità sulla next-gen di Sony.

Sarebbe un bel palliativo, soprattutto per chi non è riuscito ad aggiudicarsi una delle preziosissime console al day one.