iPhone 12 più piccolo di iPhone SE 2020? Un video li mette a confronto

iPhone 12, il prossimo smartphone top di gamma di Apple, potrebbe essere davvero molto piccolo, anche se paragonato al più recente iPhone SE 2020. Gli ultimi rumor parlano di un device dalle dimensioni estremamente contenute, ed è saltato fuori anche un video comparativo.

Anche se potrebbe rivelarsi l'iPhone più piccolo degli ultimi anni, Apple avrebbe comunque deciso di fornire all'iPhone 12 di un display OLED da 5.4 pollici, dunque ben più interessante e ampio di quello in dotazione all'iPhone SE 2020 (da 4,7 pollici). Ovviamente questo "piccolo" iPhone 12 sarà il modello standard: ma sappiamo che Apple ha in programma varie versioni dai prezzi sempre più elevati, incluso l'iPhone 12 Max, da 6.1 pollici (le stesse dimensioni dell'iPhone 11, per capirsi).

Un video ha messo a confronto l'iPhone 12 con l'iPhone SE 2020, chiaramente nel primo caso non si tratta neppure di un vero device Apple, ma semplicemente del modellino in plastica basato sui prototipi. La reazione dei consumatori per il momento sembra positiva, ed è confermato che iPhone 12 sarà più piccolo di iPhone SE 2020. Tra le novità più recenti dell'iPhone 12 ricordiamo l'introduzione del 5G anche sui dispositivi Apple e quella dell'A14 Bionic. Il lancio è attualmente previsto in autunno, senza slittamenti causati da pandemie o rivolte in vari paesi del mondo.

People who love tiny phones are in for a treat with the new 5.4-in iPhone. Smaller than a new SE! pic.twitter.com/cTSH2LBzKA — EverythingApplePro (@EveryApplePro) June 18, 2020