eFootball PES 2020, MotoGP 20 e Don't Starve Together gratis nei Free Play Days di questo fine settimana

eFootball PES 2020, MotoGP 20 e Don't Starve Together possono essere giocati gratis in questo fine settimana all'interno dell'iniziativa Free Play Days, dedicata agli utenti Xbox Live Gold.

Coloro che sono in possesso di un abbonamento a Xbox Live Gold, dunque, o anche a Xbox Game Pass Ultimate, possono effettuare il download gratuito dei tre titoli in questione e giocarci fino a lunedì 22 giugno 2020, giorno in cui scade la promozione sul fine settimana.

Tutti e tre i titoli sono peraltro protagonisti di sconti proprio in questi giorni, in corrispondenza dell'iniziativa Free Play Days, dunque se giocando aveste intenzione di passare all'acquisto, potete anche sfruttare un ribasso di prezzo interessante per tutti e tra i titoli, vediamo dunque i link per effettuare il download: