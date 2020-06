Windows 10, Cortana: nuovo splash screen e funzioni inedite con l'ultimo aggiornamento

Cortana is getting a new animated splash screen pic.twitter.com/o0yBeKythC

Sembra che l'ultimo aggiornamento di Windows 10 sia intervenuto anche su Cortana , l'assistente digitale e virtuale targato Microsoft. Di recente la società aveva praticamente "abbattuto" Cortana, che ora rinasce dalle proprie ceneri con un nuovo splash screen, e con tante funzioni inedite . Ciò dimostra che l'ultimo Aggiornamento di Windows 10 non ha provocato solo problemi sui PC degli utenti, ma anche migliorato qualcosa: Cortana, in questo caso. Tanto per cominciare, l'interfaccia utente dell'assistente digitale è stata potenziata; e, come notato prontamente da ALumia su Twitter, ora è presente un nuovo splash screen nella breve fase di caricamento dell'avvio dell'app. Eccolo:

Passando invece alle nuove funzioni, ora Cortana presenta "torna all'inizio" (back to the bottom), un piccolo pulsante che riporta immediatamente l'utente in fondo all'applicazione su PC Windows, evitandogli di dover ri-effettuare lo scroll e scorrere l'intera pagina.

Le nuove funzionalità introdotte hanno cercato di rendere Cortana più sensibile alla "chat" che la lega all'utente: quest'ultimo potrà chiederle, semplicemente digitando, di effettuare vari compiti, come controllare gli impegni della giornata, connettersi a determinate persone, appuntare delle note, aggiungere nuovi to-do. Ovviamente l'utente potrà anche continuare ad interrogarla circa le previsioni del tempo, definizioni, le ultime notizie dal mondo e molto altro ancora.

Cortana è stata potenziata su Windows 10 tenendo come obiettivo principale la produttività, ha confermato Microsoft. L'aggiornamento di maggio 2020 è fondamentale per introdurre tutte le nuove modifiche; tuttavia quest'ultimo è già stato sospeso su un gran numero di dispositivi, a causa dei problemi di cui vi abbiamo parlato negli scorsi giorni.