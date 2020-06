Windows 10: problemi per Storage Spaces con file corrotti a causa di un bug, conferma Microsoft

Sembra sia destino che ad ogni nuovo aggiornamento di Windows 10 arrivino automaticamente anche errori e problemi di vario tipo, spesso molto gravi. Sta accadendo di nuovo, con l'update più recente che sembra provocare problematiche per Storage Spaces e in generale ai file degli utenti.

Già negli scorsi giorni ci si era accorti che qualcosa non andava con il nuovo aggiornamento di Windows 10 2004, ma adesso la conferma è arrivata da nientemeno che Microsoft stessa. I problemi riguardano in primo luogo Storage Spaces, una funzionalità introdotta tempo fa: permette agli utenti di gestire drive e spazi di archiviazione separati in modo da prevenire la perdita di dati personali e/o sensibili.

Ora, conferma Microsoft, "i dispositivi che utilizzano Storage Spaces potrebbero avere problemi nell'accedere alla funzionalità dopo aver aggiornamento Windows 10, versione 2004 (Aggiornamento di maggio 2020) e Windows Server, versione 2004". In particolare è opportuno che gli utenti non eseguano o lancino il comando 'chkdsk'.

A questo primo problema è legato il secondo, che vede la corruzione occasionale dei file degli utenti (anche di quelli che non necessariamente utilizzano Storage Spaces); recuperarli non è affatto semplice, e in determinati casi anche impossibile. Microsoft ha confermato di essere al lavoro per risolvere nel più breve tempo possibile tutti questi problemi; intanto, come sappiamo, l'aggiornamento di maggio 2020 è stato momentaneamente interrotto su molti dispositivi.