iPhone 13 Pro: la fotocamera gira video da Oscar, parola di Kathryn Bigelow

La fotocamera di iPhone 13 Pro è in grado di girare video di straordinaria qualità, e Apple ha chiesto alla regista due volte premio Oscar Kathryn Bigelow di dimostrarlo.

Annunciato ieri, iPhone 13 Pro introduce nuove tecnologie anche nel reparto fotografico, garantendo una resa sorprendente in condizioni di luce scarsa e aprendo a possibilità inedite per tutti i creator.

In particolare la modalità Cinema consente di "girare video con profondità di campo ridotta e spostare automaticamente la messa a fuoco per creare una regia più sofisticata", recita il sito ufficiale Apple.

"La modalità Cinema intuisce quando un nuovo soggetto sta per entrare nell'inquadratura, e lo mette a fuoco appena compare per aggiungere dinamicità al tuo racconto. Volendo, puoi anche cambiare fuoco e regolare l'effetto bokeh dopo aver filmato."

Caratteristiche che la Bigelow ha messo in mostra in maniera decisamente efficace, anche grazie al lavoro del direttore della fotografia premio Oscar Greig Fraser, commentando sequenza per sequenza i risultati ottenuti con iPhone 13 Pro.