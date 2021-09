Daemon X Machina: seguito confermato, ma ci vorrà del tempo

Daemon X Machina, gioco d'azione pubblicato su PC e Nintendo Switch, sta celebrando il proprio secondo anniversario. Durante una diretta streaming dedicata al tale occasione, il produttore ha dichiarato che ci sarà un seguito, ma ci vorrà del tempo.

Precisamente, il produttore di Daemon X Machina - Kenichiro Tsukuda - ha affermato: "Non è un vero e proprio annuncio, ma vorrei rendere chiaro che ci sarà un qualche tipo di seguito. Ci serve del tempo per fare dei test, ma siamo motivati. Vogliamo sempre aumentare la nostra base utenti, man mano che i giochi e i tempi cambiano, quindi vogliamo creare qualcosa di appropriato. Attualmente stiamo pensando a questo, ma come detto, ci vorrà del tempo".

Daemon X Machina

Daemon X Machina è stato pubblicato su Nintendo Switch nel 2019. Il gioco è poi stato aggiornato con nuovi contenuti, modalità extra e anche qualche DLC gratuito. Nel 2020 è poi stata pubblicata la versione PC.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Marvelous è riuscita nell'ardua missione di convincere gli scettici dopo quella presentazione un po' sottotono dell'E3 2018. Daemon x Machina entra in una nicchia stretta e vuota di competizione con personalità e strategia, riuscendo a creare una trama non banale e iniettando steroidi action in quello che alla fine rimane un arcade mech con tanti numeri da studiare e con i quali divertirsi. Se è vero che l'interfaccia dei menù poteva essere meno macchinosa e caotica, la personalizzazione del mech regala soddisfazioni, così come prendere il pad in mano e accelerare danzando in aria o in terra, dando fuoco alle polveri o in scontri all'arma bianca. Magari un glossario o enciclopedia per informarsi sull'ambientazione avrebbe fatto comodo, ma speriamo sarà per il secondo episodio."