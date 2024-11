iPhone 17 e iPhone 17 Air non avranno lo zoom ottico 5x per la fotocamera

iPhone 17 Air: alcune mancanze per il modulo fotocamere

In base a quanto riportato dalla rivista coreana The Elec, iPhone 17 e iPhone 17 Air non presenteranno lo zoom ottico 5x. La capacità di zoom in questione sarà dunque relegata esclusivamente ai restanti modelli, rappresentati rispettivamente da iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Per fare un rapido confronto, l'attuale iPhone 16 recentemente uscito offre uno zoom ottico 2x, che verrà probabilmente implementato all'interno dei modelli sopracitati.

iPhone 17 Air (design non ufficiale)

Ricordiamo che iPhone 17 Air, come suggerisce il nome, rappresenterà il modello più sottile di tutta la nuova serie, nonostante Apple abbia riscontrato alcune problematiche nel processo produttivo a causa della batteria implementata al suo interno, che ne avrebbero inevitabilmente aumentato lo spessore. Nel caso di iPhone 17 Air avremo verosimilmente un sensore unico per la fotocamera posteriore, da 48 megapixel.