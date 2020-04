iPhone: rischio per la sicurezza attraverso l'app Mail che espone ad attacchi hacker

iPhone potrebbe essere a rischio sicurezza a causa di una vulnerabilità rilevata nell'app Mail ufficiale, integrata nel sistema operativo iOS, che a quanto pare potrebbe consentire accessi non autorizzati e attacchi hacker sugli smartphone di milioni di utenti.

Secondo una ricerca pubblicata da ZecOps, compagnia specializzata nella sicurezza digitale, c'è un bug nascosto nell'app Mail, ovvero la storica applicazione utilizzata da Apple per i suoi dispositivi come soluzione di default per la gestione dell'email.

La compagnia sostiene con "grande certezza" che questo bug sia stato effettivamente utilizzato come vulnerabilità per agire sulla sicurezza dei dispositivi, con prove raccolte riguardanti almeno sei casi con vittime di "alto profilo", in base agli studi condotti.

ZecOps ha riferito di aver comunicato i risultati delle sue indagini a Apple già a marzo e che la compagnia produttrice non era effettivamente al corrente del problema, dunque i lavori per risolvere la questione dovrebbero essere già stati avviati, se non già conclusi con qualche recente aggiornamento.

Per utilizzare l'exploit e colpire dunque il dispositivo, gli hacker possono inviare un messaggio apparentemente vuoto a un utente iPhone o iPad all'account Mail e quando questo viene aperto fa andare in crash l'app, forzando l'utente a un reboot. Proprio durante le fase di riavvio, si aprirebbe una finestra di tempo in cui gli hacker possono accedere alle informazioni sul dispositivo.

La particolarità di questo sistema è che non richiede agli utenti di scaricare un software esterno o visitare un sito internet specifico per causare il contatto, basandosi invece su un'azione molto semplice e apparentemente innocua. Secondo quanto riferito da ZecOps, l'exploit è stato utilizzato per colpire anche alcune personalità importanti dell'industria e funziona anche su versioni recenti di iOS.

