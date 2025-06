Italian Video Game Awards: seguite l'evento in diretta in esclusiva sul canale Twitch di Multiplayer.it

Questa sera tornano gli Italian Video Game Awards (IVGA) 2025, tredicesima edizione degli Oscar dei videogiochi italiani, promossi dall'associazione IIDEA nell'ambito di First Playable 2025, il principale appuntamento business italiano dedicato allo sviluppo videoludico.

La serata delle premiazioni si terrà oggi, 12 giugno, a Firenze, a partire dalle 19:30. Multiplayer.it è partner ufficiale della manifestazione e invita tutti a seguire la diretta esclusiva sul proprio canale Twitch. Lo show sarà condotto da Pierpaolo Greco e Giordana Moroni, due volti storici e iconici della nostra redazione.

Oltre ai premi, ci sarà spazio anche per delle interviste a nomi di spicco della scena videoludica italiana. Per l'occasione, Milestone ci parlerà del grande ritorno di Screamer, il team di Broken Arms Games svelerà nuovi dettagli su Under Par Golf Architect, mentre Strelka Games offrirà maggiori informazioni su Over the Hill.