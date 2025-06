Il CEO di NVIDIA: “Gli ASIC non possono sostituire i nostri chip, la nostra tecnologia è superiore”

Al GTC di Parigi 2025, il CEO di NVIDIA ha parlato degli ASIC e di come possano realmente influenzare il mercato dei chip custom. Sebbene altre aziende - come Microsoft e Google - abbiano deciso di progettare i propri ASIC (come MAIA per Microsoft o Graviton per Amazon), Jensen non è affatto preoccupato e continua a sostenere la superiorità di NVIDIA nel segmento.

Questi progetti, secondo quanto dichiarato, non dovrebbero in alcun modo influire negativamente. Il CEO è convinto che le tecnologie di NVIDIA siano vitali per il mercato e, inevitabilmente, ha più senso optare per i suoi servizi.