In Giappone esiste un kit che consente di scavare fossili di Pokémon

Se ricordate, nel gioco era presente un livello sotterraneo in cui si potevano scavare fossili utilizzabili per riportare in vita delle specie di Pokémon altrimenti introvabili. Evidentemente a molti quell'attività è rimasta nel cuore, tanto che è arrivato il giocattolo dedicato .

In Giappone esiste un kit che consente letteralmente di scavare dei fossili di Pokémon , chiamato Pokémon Fossil Excavation Kit, ispirato a una caratteristica di Pokémon Diamante e Perla per Nintendo DS, risalente al 2006.

Il kit dei sogni

Acquistabili nei Pokémon Center od online, il kit contiene un martello, uno scalpello, un pennello e un grosso blocco di gesso, all'interno del quale si nascondono i fossili.

Il contenuto del kit

Si tratta di una tipologia di giocattoli abbastanza diffusa, in cui i bambini, o i quarantenni nostalgici (in questo caso), possono usare gli strumenti dati per scavare minerali o, appunto, fossili di Pokémon, che rimangono una sorpresa finché non li si trova. Tra le possibilità ci sono Fossili Cranio, Fossili Corazza, Fossili Radice, Fossili Artiglio, oltre a Squame Cuore e un gruppo di Sfere Rosse/Blu/Verdi.

Il gioco è molto facile e, se non si vogliono passare molte ore a scavare, ci si può aiutare bagnando il blocco di gesso con l'acqua. L'importante è di colpire con la forza giusta, così da non danneggiare i fossili.

Per il resto, il Pokémon Fossil Excavation Kit costa 3.520 yen (circa 25 euro), ed è acquistabile online a questo indirizzo.