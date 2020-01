Italiani, giocano più con gli smartphone che con le console o i PC

Gli italiani giocano, ma soprattutto con gli smartphone, meno con console e PC. Almeno questo è il risultato di uno studio commissionato da multiplayer.it a Euromedia Research, che ha evidenziato come ben il 35,2% di coloro che hanno utilizzato un videogioco negli ultimi sei mesi, lo abbia fatto tramite smartphone.



I giocatori console sono invece il 27,5% del totale, contro quelli PC che sono il 20,6% del totale. Seguono Tablet (7,8%), console portatili (7,2%), sala giochi (1,2%) e altri modi (0,5%).



Il dato non dovrebbe stupire più di tanto, vista la maggiore diffusione degli smartphone rispetto a tutti gli altri apparecchi da gioco e la facilità con cui su questi sistemi si possono reperire numerosi titoli free-to-play. Comunque sia fa riflettere il cambiamento avvenuto negli ultimi anni, che ha creato questo convitato di pietra di cui molti sembra non si siano resi ancora perfettamente conto.



Dividendo il pubblico per sesso, emerge anche un altro dato interessante. Gli smartphone sono utilizzati per giocare dal 46,2% delle videogiocatrici, che li considerano la loro piattaforma di riferimento. Tra i giochi che amano di più i solitari, i puzzle game e i giochi di parole. I videogiocatori, invece, preferiscono le console (27,5%), e amano soprattutto i titoli sportivi (calcio in particolare), ma anche action adventure e giochi di guida.