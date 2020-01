Xbox Series X: è questa l'AMD APU alla base di Lockhart o Xbox Series S? Più potente del previsto

Sappiamo che Xbox Series X potrebbe essere accompagnata da una console meno potente identificata come Lockhart o forse Xbox Series S e di recente è emersa una nuova APU AMD sconosciuta che potrebbe essere alla base di questa console, dimostrandosi però più prestante di quanto si immaginasse.



L'utente _rogame su Reddit ha riportato vari dati riguardanti questa misteriosa APU AMD in base ad Anandtech e vari benchmark ed emerge che si tratta di un SoC con CPU 8-core Ryzen a 4GHz e 16GB di memoria condivisa tra RAM e VRAM. Si tratterebbe della APU Fireflight che avrebbe dovuto fornire la base per la console Subor Z+, che è però stata cancellata.



Microsoft avrebbe dunque recuperato il lavoro fatto dal team Subor e forse impiegato tale hardware per la sua console di fascia più bassa rispetto a Xbox Series X, presentandosi però più potente di quanto si pensasse inizialmente, se l'ipotesi fosse corretta.



In base ai dati rilevati sui benchmark, la GPU in questione ottiene risultati paragonabili alla GTX 980 ma in termini di potenza computazionale, complessivamente, raggiunge tra i 7 e gli 8 teraflop, ovvero circa il doppio dei 4 tflop di cui si parlava tempo fa per quanto riguarda Lockhart. Dunque la nuova Xbox meno potente, che potrebbe chiamarsi Xbox Series S, potrebbe essere comunque più potente del previsto.



Ovviamente prendete tutto come semplice voce di corridoio, considerando che Microsoft non ha mai nemmeno confermato l'esistenza di questa misteriosa console aggiuntiva rispetto a Xbox Series X.