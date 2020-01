The Witcher, Andrzej Sapkowski non ha mai giocato con un videogame

Andrzej Sapkowski, l'autore di The Witcher, non ha mai giocato con un videogame in tutta la sua vita, dunque non ha provato i titoli della serie sviluppata da CD Projekt RED.



L'ammissione è stata fatta dallo scrittore polacco durante un'intervista in cui gli è stato chiesto di paragonare i giochi alla serie televisiva di The Witcher prodotta da Netflix, paragone secondo Sapkowski impossibile.



"Non posso paragonare nulla ai videogame, perché non ne ho mai giocato uno", ha detto Sapkowski. "Fin da quand'ero bambino non ho mai giocato con nulla, a parte forse il Bridge e il Poker. I videogiochi semplicemente non fanno per me, preferisco i libri come intrattenimento."



"Ad ogni modo, serie televisive e videogame a mio avviso non possono essere paragonati: sono troppo diversi nell'approccio, nella realizzazione e negli obiettivi. Non puoi mettere a confronto degli spaghetti alla carbonara e una bicicletta, anche se entrambi hanno vantaggi e svantaggi."