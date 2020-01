System Shock, un lungo video di gameplay dalla demo pre-alpha

System Shock si mostra con un lungo video di gameplay tratto da una demo della versione pre-alpha presentata da Nightdive Studios poco tempo fa.



Nonostante la build sia tutt'altro che finale, l'esperienza di System Shock appare già piuttosto rifinita, lo stile appare fedele all'originale e l'atmosfera e la tensione non mancano mentre esploriamo lo scenario.



Non mancano tuttavia alcune novità, in particolare le modifiche al gunplay e l'introduzione di elementi stealth che potrebbero aggiungere spessore all'esperienza laddove vengano sviluppati a dovere.



System Shock non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma sappiamo che il gioco approderà su PC, PS4 e Xbox One. I preorder sono già aperti.