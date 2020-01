DOOM Eternal: niente microtransazioni, oggetti estetici sbloccabili in-game

DOOM Eternal non avrà microtransazioni: lo ha confermato il game director Hugo Martin, aggiungendo che gli oggetti estetici potranno essere sbloccati in-game con i punti esperienza.



"Niente di ciò che potrete sbloccare in DOOM Eternal con i punti esperienza avrà un impatto sulle abilità o i contenuti del gioco", ha scritto Martin. "L'unica cosa acquistabile con gli XP saranno gli oggetti cosmatici, che tuttavia non influenzeranno in alcun modo l'esperienza."



"DOOM Eternal è un gioco da 60 dollari, non un free-to-play o un mobile game: vogliamo darvi un'esperienza completa, senza uno shop interno, come vi aspettereste. Sbloccare skin con gli XP può far parte di questa esperienza se lo volete, altrimenti potete ignorare tale elemento: non avrà alcun impatto sul gioco e sarà del tutto gratuito."



DOOM Eternal sarà disponibile a partire dal 20 marzo su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, e nel corso del 2020 su Nintendo Switch.