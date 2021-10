KartRider: Drift per PS4, gameplay trailer e periodo di uscita, closed beta in arrivo

Durante lo State of Play di ottobre 2021 è stato presentato KartRider: Drift per PS4 con un gameplay trailer. Il coloratissimo gioco di corse arcade free-to-play di Nexon arriverà su PS4 durante il 2022 e sarà preceduto da una closed beta.

KartRider: Drift è l'ultimo esponente della serie erede spirituale di Crazyracing KartRiders ed è caratterizzato da novità per quanto riguarda le dinamiche di gameplay e il comparto grafico, realizzato con l'Unreal Engine 4. Il gioco supporta il cross-platform e la cross-progression con altre piattaforme.

Come accennato in precedenza, il gioco completo sarà disponibile durante il corso del 2022. A partire dall'8 dicembre i giocatori PS4 potranno prendere parte alla closed beta, a cui potranno iscriversi attraverso il sito ufficiale di KartRider: Drift, a questo indirizzo.

Nella beta chiusa potrete gareggiare in 30 tracciati e in due modalità di gioco: Modalità oggetti e Modalità velocità. Ecco i dettagli dal PlayStation Blog:

In Modalità oggetti, potete raccogliere oggetti sul circuito durante la corsa e usarli a vostro vantaggio. Ogni giocatore può tenere due oggetti per volta e ognuno può essere usato per attaccare, difendersi o aiutare i propri alleati nelle corse a squadre. Il gioco offre finora più di 15 oggetti, ognuno con una varietà di tattiche e azione frenetica. Restate concentrati finché non avete tagliato il traguardo in questa modalità, perché tutti possono cambiare le sorti di una gara con una sola mossa per volgerla a proprio vantaggio.

In alternativa, la Modalità velocità è per i giocatori che amano le gare veloci e mozzafiato. In Modalità velocità dovrete mostrare la vostra abilità al volante e nell'uso del turbo. La barra del turbo si ricarica quando eseguite una derapata e quando la barra è piena guadagnerete un oggetto turbo. Attivate il turbo per scattare davanti a tutti gli altri kart. Ma fate attenzione! Un errore all'ultimo istante può sempre costarvi la vittoria.

In questa beta chiusa vi attendono più di 30 tracciati diversi. Potrete partire da un accogliente villaggio con un'incombente torre dell'orologio, o attraversare una foresta mistica su un percorso roccioso. Potete scegliere di guidare attraverso una città caotica dove il traffico potrebbe bloccarvi la strada, o avventurarvi coraggiosamente in un lugubre cimitero in cui aspettarvi ogni genere di sorpresa. Potete anche lanciarvi nell'esplorazione di freddi ghiacciai, sabbiosi deserti o in una corsa davvero intensa dove la lava tende a esplodervi sotto le ruote. In futuro ci saranno ancora altri percorsi e ostacoli sorprendenti.

Durante lo State of Play di ottobre 2021 di Sony è stato presentato anche un trailer di Death's Door, con data di lancio per PS4 e PS5, nonché Deathverse Let it Die, un nuovo action game multiplayer per PS5 e PS4