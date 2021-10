Bugsnax: The Isle of BIGsnax è la nuova espansione gratis annunciata allo State of Play

Bugsnax: The Isle of BIGsnax è stato annunciato nel corso dello State of Play e si tratta di un'espansione gratis per il particolare action adventure di Young Horses per PC, PS5 e PS4, in arrivo nel 2022.

La nuova espansione ci riporta dunque nello strano mondo di Snaktooth per una nuova avventura gratuita per tutti i possessori del gioco originale. The Isle of BIGsnax aggiunge una nuova isola inedita di notevoli dimensioni, che consente dunque di esplorare nuove ambientazioni e scoprire ulteriori creature bizzarre tra le quali troviamo anche Chandlo, Floofty, Triffany e Shelda, che ci aiuteranno ad esplorare la misteriosa isola.

All'interno di BIGsnax troviamo dunque nuove storie da scoprire nei retroscena dimenticati di questa nuova area da esplorare, oltre a conoscere meglio i vecchi e nuovi personaggi del variopinto cast.

Nel frattempo, anche ulteriori contenuti arriveranno in Snaxburg, con la possibilità di costruire e personalizzare una vera e propria casa per il protagonista, con la possibilità di acquistare oggetti, mobili ed elementi di customizzazioni interni ed esterni. Inoltre, sarà possibile catturare dei rari Bughats.

Tra le novità ci sarà dunque un nuovo bioma da esplorare, una dozzina di nuovi Bugsnax da catturare e dare agli amici, oltre 100 sfide e 30 quest e circa 200 decorazioni da collezionare, il tutto in arrivo nei primi del 2022, ancora senza una data di uscita ufficiale precisa. Per tutte le informazioni sul gioco originale, vi rimandiamo alla recensione di Bugsnax.