State of Play, 27 ottobre 2021: tutti i trailer e gli annunci per PS4 e PS5

Lo State of Play del 27 ottobre 2021 è andato in onda e abbiamo l'impressione che non sarà esattamente ricordato come uno dei più entusiasmanti di sempre. Lo show di Sony è stato pensato per mostrare al mondo gli ultimi indie in arrivo su PS4 e PS5, anche se dall'annuncio non era stato reso esattamente chiaro.

L'evento è stato denso e rapido, come spesso accade con show da 20 minuti, e ha mostrato una grande varietà di opere. Ci sono stati annunci di videogiochi completamente nuovi, mai sentiti nominare, ma anche aggiornamenti su titoli già svelati in passato. Un esempio è il porting dell'apprezzato Death's Door, come l'atteso e intrigante Little Devil Inside, che sin da ieri sapevamo sarebbe stato parte dell'evento.

Ecco quindi la lista di giochi presentati durante lo State of Play del 27 ottobre 2021:

Ma diteci, cosa ne pensate di questo State of Play? Un evento di questo tipo, completamente dedicato agli indie, vi pare una buona idea oppure credete che presentazioni di questo tipo dovrebbero rimanere nel formato scritto tipico del PS Blog?