King Arthur: Knight's Tale: il trailer di lancio ci dice che è disponibile

Neocore Games ha pubblicato il trailer di lancio di King Arthur: Knight's Tale per ricordare a tutti che la sua interpretazione dark fantasy del mito di Re Artù è disponibile in versione definitiva, dopo più di un anno passato in Accesso Anticipato.

Il video mostra diverse sequenze di gioco, dedicate ai vari sistemi che compongono l'esperienza complessiva. Quindi possiamo vedere dei combattimenti, alcuni dei nemici più grossi, gli evocativi scenari e i menù di gestione del party. Come potete vedere, King Arthur: Knight's Tale è uno strategico a turni mescolato a un gioco di ruolo in cui si guida un party di eroi della materia di Bretagna, guidati da Sir Mordred in un ribaltamento di ruoli rispetto ai racconti classici davvero gustoso.

Tra le novità della versione definitiva, l'inclusione di tutti i 4 atti della campagna principale, l'aggiunta di diverse missioni secondarie, l'aggiunta di nuovi eroi selezionabili, per un totale di 33, l'aggiunta di venti missioni di fine gioco, compresi alcuni boss speciali, il completamento di tutti i sistemi di gioco, l'aggiunta di quattro fazioni di nemici e molto altro ancora.