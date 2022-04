Kingdom Hearts 4: nuove informazioni sul gioco da un articolo di Famitsu

Nell'ultimo numero della rivista giapponese Famitsu è stato dedicato un articolo di anteprima al già attesissimo Kingdom Hearts 4, con riportate delle informazioni inedite sul gioco, che faranno felici i fan, alcune delle quali legate a quanto visto nel trailer di annuncio, che riportiamo qui di seguito:

Intanto viene detto (più che altro ribadito) che la prossima volta che sarà mostrato, girerà su Unreal Engine 5 e non sul 4. Quindi si è parlato dei contenuti del gioco veri e propri. Se la ragazza di Quadratum (Nameless Star), originaria di Verum Rex, apparirà o meno in Kingdom Hearts 4 è ancora un segreto. A parte Luxu, i cinque master sono spariti. Questi ultimi sono essenzialmente una fazione nemica, tipo Organization XIII.

Allo scenario di Kingdom Hearts 4 hanno lavorato tre autori. Nomura, Oka e Akiko Ishibashi, reduce da NEO: The World ends with you.

Comunque sia, da adesso il team si focalizzerà sullo sviluppo del gioco, quindi non saranno diramate nuove informazioni per un po' di tempo. Probabilmente ci vorranno anni per saperne di più.