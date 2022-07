Kirby’s Dream Buffet per Nintendo Switch annunciato, in arrivo a breve

Nintendo ha annunciato Kirby's Dream Buffet, un gioco per Nintendo Switch pensato per quattro giocatori, in cui vince chi riesce a mangiare più fragole. Si tratta di un gioco esclusivo che sarà disponibile solo in download su Nintendo eShop. Per il periodo di uscita si parla di estate 2022, quindi non dovrebbe mancare moltissimo per poterci giocare.

Vediamo il trailer di annuncio:

Vediamo anche qualche immagine di Kirby's Dream Buffet:

Il gameplay dovrebbe essere semplice e immediato, come si può anche capire dalla stringata descrizione ufficiale:

Insegui la vittoria abbuffandoti di fragole nelle ghiottissime gare di Kirby's Dream Buffet per Nintendo Switch!

Rotola in dolcissimi livelli mentre affronti un altro giocatore in locale o un'intera banda di famelici e colorati Kirby online.

Divora le fragole per ingrandirti e diventare sempre più veloce quando rotoli in discesa. Il Kirby più in palla (e più pesante) avrà maggiori possibilità di aggiudicarsi la vittoria!

Vuoi ribaltare le sorti della gara? Usa i cubi snack per sbloccare deliziose abilità cibo di copia.