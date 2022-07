Offerte Amazon Prime Day: smartphone Xiaomi 12 Pro in forte sconto

Le offerte Amazon del Prime Day ci portano uno Xiaomi 12 Pro con schermo da 120 Hz in forte sconto. Lo smartphone in questione è in colorazione Blue, ma allo stesso prezzo c'è anche Grigio e Viola. Lo Xiaomi 12 Pro per i Prime Day è venduto a 849,90€, contro i 1.099,90€ del prezzo pieno, un taglio del 23%. Lo smartphone in questione, sebbene sia un flagship della compagnia, in questo modo ha un prezzo molto conveniente.

Xiaomi 12 Pro ha al suo interno 8GB di RAM e 256 GB di memoria, uno schermo da 6.73 pollici AMOLED da 120 Hz e un processore Snapdragon 8 Gen 1. La fotocamera posteriore è da 50MP, mentre può far affidamento su una batteria da 4600 mAh, dotata di ricarica veloce da 120W Xiaomi HyperCharge.

Xiaomi 12 Pro

