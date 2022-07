Offerte Amazon Prime Day: Ducati Monopattino Elettrico Pro 1 Evo in forte sconto

Le offerte Amazon per il Prime Day ci portano il Ducati Monopattino Elettrico Pro 1 Evo con un ottimo sconto. Il prodotto, brandizzato Ducati, è un monopattino elettrico di colore nero, molto minimale ma potente. Il Monopattino Ducati Elettrico Pro 1 Evo è venduto per i Prime Day a 299€, contro i 449€ del prezzo intero. Parliamo di un mezzo comodo per spostarsi in centro o in spazi angusti, con una buona autonomia e resistenza.

Il Ducati Monopattino Elettrico Pro 1 Evo ha un motore da 350W e una batteria da 280 Wh: questo significa che il mezzo può muoversi prima di dover essere ricaricato per 25 chilometri. Le due ruote sono da 8,5 pollici, dotate di camera d'aria, e ha una velocità massima di 20 km/h.

Ducati Monopattino Elettrico Pro 1 Evo

