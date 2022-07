Offerte Amazon Prime Day: ecco le miglior schede video RTX 3060 e 3060 Ti in sconto

Le offerte Amazon Prime Day ci mostrano le RTX 3060 e 3060 Ti in ottimo sconto: vediamo quindi alcuni prodotti di vari brand. Ne abbiamo estratte alcune per prezzo e per marchio, così da offrire varie alternative. Partiamo dalla RTX 3060 Ti, la Zotac Gaming Twin Edge con 8GB GDDR6, una scheda che arriva al prezzo di 519,99€ con un leggero sconto. Parliamo della versione Titanium, una versione potenziata di quel modello che offre quindi prestazioni migliori. A seguire vediamo invece tre modelli fantastici di RTX 3060 in forte sconto: partiamo dalle due Gigabyte, rispettivamente Gaming e Vision, che stanno ai prezzi di 534,15€ e 521,84€, entrambe con 12 GB. Proseguiamo poi con la ASUS TUF Gaming 3060 V2 che invece si trova a 561€, anch'essa da 12 GB.

Gigabyte GeForce RTX 3060 VISION OC 12GB

