La mia amica Peppa Pig, trailer del gioco per Nintendo Switch, PlayStation, Xbox e PC

Nonostante l'enorme successo a livello mondiale, Peppa Pig non ha mai avuto un adattamento videoludico di livello. È vero che queste operazioni raramente hanno prodotto bei videogiochi, ma finora la simpatica maialina inglese non è mai arrivata su console e PC con un progetto "grande". Le cose, però, potrebbero cambiare: Bandai Namco ha annunciato con un trailer la volontà di portare in Italia La mia amica Peppa Pig il primo "grande" gioco per Nintendo Switch, PlayStation, Xbox e PC.

Outright Games in collaborazione con Hasbro, ha annunciato oggi La mia amica Peppa Pig, un gioco basato sulla serie animata per bambini in età prescolare più vista a livello globale. Il nuovo gioco di Peppa Pig sarà disponibile da quest'autunno per Nintendo Switch, PlayStation, Xbox (solo in versione digitale in Italia) e PC.

Vestendo i panni di un nuovo personaggio di Peppa Pig, i giocatori potranno personalizzare il proprio avatar per giocare in compagnia di Peppa, visitando tutti i luoghi più celebri della serie, tra cui la spiaggia, le gelide montagne innevate, la casa di Peppa e persino Potato City.

Si potrà interagire con George e Mamma Pig nella casa di Peppa, aiutare Papà Pig a ritrovare i suoi occhiali, o saltare insieme nelle pozzanghere di fango, qualunque cosa accadrà nella storia dipende solo dai piccoli giocatori.

Outright Games è lieto di annunciare che il suo nuovo gioco includerà un doppiaggio completo in inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, portoghese brasiliano, olandese, russo, polacco, svedese, norvegese, danese e finlandese.

Peppa Pig è stata trasmessa per la prima volta nel 2004 e da allora è cresciuta fino a diventare la serie animata più importante della fascia prescolare. Trasmessa in più di 180 paesi, Peppa Pig è la serie per bambini in età prescolare più vista, nonché il marchio più visualizzato su YouTube.