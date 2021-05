Pioner, trailer del gameplay per l'interessante sparatutto MMORPG russo free-to-play

Pioner è un interessante sparatutto MMORPG sviluppato dal team russo GFA Games, in arrivo su PC in formato free-to-play: possiamo vederlo in azione per la prima volta grazie a un trailer del gameplay.

Non c'è dubbio che le atmosfere del gioco ricordino quelle di S.T.A.L.K.E.R. 2, ma al di là dello stile derivativo e di un'ambientazione post-apocalittica simile, sul piano tecnico il progetto prometta molto bene.

Il nostro personaggio in Pioner è un razziatore alla ricerca di anomalie fra le vecchie fabbriche sovietiche, come gli altri giocatori che potranno aiutarci o sfidarci, collaborare oppure attaccare il nostro rifugio per privarci delle risorse ottenute fino a quel momento.

Nel gioco ci troveremo ad affrontare mutanti feroci e letali e per sopravvivere avremo bisogno di sbloccare man mano nuove abilità, creare nuovi strumenti con gli oggetti trovati in giro e finanche ottenere delle mutazioni che possano darci un vantaggio in battaglia.

Stando al sito ufficiale di GFA Games, l'uscita di Pioner dovrebbe avvenire tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo, magari con un Accesso Anticipato utile a rifinire ulteriormente l'esperienza.