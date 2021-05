F1 Clash, la recensione di un altro manageriale motoristico tascabile

Quando una struttura di gioco funziona genera cloni a profusione, è un meccanismo intrinseco nel mercato videoludico ma raggiunge fenomeni impressionanti specialmente in ambito mobile, come dimostra anche questa recensione di F1 Clash, il nuovo manageriale di Hutch basato su licenza ufficiale del massimo campionato di automobilismo a ruote scoperte. Lo stesso schema di gioco viene ormai applicato a tutti i titoli di questo tipo in ambito mobile da qualche anno a questa parte, dunque ci troviamo essenzialmente di fronte alla medesima esperienza di gioco vista da Motorsport Manager in poi, con alcune variazioni che derivano soprattutto dall'essenza free-to-play (e sapete già che questo non può che portare a elementi poco simpatici in termini di bilanciamento) e in parte dalle nuove licenze aggiornate. In pratica, siamo di fronte agli effetti nefasti della serializzazione più standard che ci possa essere, ovvero l'effetto novità derivate quasi esclusivamente dall'inserimento di nuovi nomi e marchi aggiornati all'ultima stagione di Formula Uno e davvero poco altro.

F1 Clash segue lo schema noto tra gestione delle corse e dei piloti

Per il resto, permangono gli aspetti positivi ma anche le derive meno apprezzabili di un gioco impostato su una monetizzazione che punta alle micro-transazioni, effetto incrementato ulteriormente dal fatto di basarsi sulla sfida multiplayer PvP. Ne viene fuori una valutazione complessiva che non cambia più di tanto da quella che caratterizzava già F1 Manager, ovvero praticamente lo stesso gioco da parte degli stessi autori uscito un paio di anni fa, prima del particolare cambio di nome deciso nei mesi scorsi per questo nuovo capitolo. O meglio, una variazione può essere rilevata in linea con la scelta del nuovo titolo: il "clash" al posto di "manager" rimarca l'essenza competitiva di questo titolo mobile, che si fonda sempre più sullo scontro diretto tra due giocatori e meno sulla pianificazione strategica della scuderia. Probabilmente, la scelta di affidare il nome originale al nuovo progetto nelle mani di Frontier Development evidenzia ancora di più la volontà di differenziare questo titolo mobile, impostato su sfide veloci e dinamiche free-to-play, dal vero e proprio manageriale con tutti i crismi del caso che si prepara negli studi britannici di David Braben e soci, o almeno così speriamo per gli utenti PC e console.