Nintendo Switch: Miitopia e Knockout City su eShop con le novità della settimana

Miitopia e Knockout City debuttano questa settimana su Nintendo Switch, anche in formato digitale su eShop, insieme alle ultime novità per la console ibrida giapponese.

Miitopia, gli eroi alle prese con un cavallo.

Già disponibile, Miitopia ci accompagnerà in una divertente avventura a sfondo fantasy con protagonisti i nostri Mii preferiti, impegnati a contrastare i malvagi piani di un pericoloso stregone.

A Miitopia, tutti sono dei Mii! Che si tratti dell'impavido eroe, della bellissima principessa o persino del sinistro duca del male, in questa storia i ruoli li decidi tu.

Potresti farti accompagnare in battaglia dai tuoi migliori amici, travestire il nonno da re, o trasformare la mamma in un cattivone!

Knockout City, una fase di gioco.

Abbiamo poi Knockout City, gratuito per i primi dieci giorni: il nuovo arcade sportivo di Velan Studios, che punta a coinvolgerci in frenetiche partite di dodgeball a base multiplayer.

Affronta squadre rivali in Knockout City, dove potrai misurarti in EPICHE BATTAGLIE DI DODGEBALL. Preparati al divertimento esagerato e all'intensa competizione di una nuovissima sfida multigiocatore a squadre.

Personalizza il tuo personaggio e forma una squadra con gli amici per iniziare la tua conquista di Knockout City. Metti KO gli avversari con i tiri d'astuzia e coordina il gioco di squadra, evitando e afferrando le palle che volano sulla mappa.

Niente palla? Non c'è problema! Puoi letteralmente trasformarti in una palla, rotolare nelle mani di un compagno e diventare l'arma definitiva.

Layers of Fear 2, una delle stanze che avremo modo di esplorare.

Protagonista di un trailer di lancio live action, Layers of Fear 2 ti mette al centro della scena ponendo particolare attenzione sull'esplorazione e sulla narrazione. Non sei semplicemente un personaggio qualunque, bensì il protagonista, e decidere come recitare la tua parte spetta solo a te. Fai attenzione, però, perché non tutto è quello che sembra.

Il tuo passato, con il suo gravoso fardello, ti ha costretto ad acquisire delle capacità indispensabili per affinare la tua arte, infliggendoti cicatrici profonde e indelebili, invisibili al mondo esterno e sepolte nel tuo io, in un luogo ormai privo di forma.

Non fai altro che reprimere quei ricordi e spingerli sempre più in profondità, ma lasci che siano quelle stesse esperienze a dare forma a chi, o cosa, devi impersonare.

Gli altri giochi della settimana includono SnowRunner, Aerial_Knight's Never Yield, Sunless Skies: Sovereign Edition, Just Die Already e Baldur's Gate: Dark Alliance.