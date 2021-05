Red Dead Redemption 2 VR Mod, un video di gameplay con i primi 27 minuti di gioco

Red Dead Redemption 2 VR Mod, la nuova mod che aggiunge una modalità in realtà virtuale per il titolo di Rockstar Games, sembra davvero impressionante: lo conferma il lungo video di gameplay che trovate qui sopra, con i primi 27 minuti di gioco.

Si tratta della nuova opera dell'autore di GTA 5 VR Mod, Luke Ross, che sembra aver curato tutto nei dettagli, riuscendo a modificare la visuale in-game e ad aggiungere un efficace supporto per i visori VR.

Disponibile in accesso anticipato sul Patreon dell'autore, al prezzo di 10 dollari che garantisce anche i futuri aggiornamenti, la mod consente di sperimentare l'esperienza di Red Dead Redemption 2 in maniera decisamente diversa.

Ross ha impiegato circa sei mesi per realizzare la mod e ha già in mente quali saranno i suoi prossimi progetti: svilupperà pacchetti similari per Cyberpunk 2077, Horizon Zero Dawn e Assassin's Creed Valhalla.

Chissà, magari il lavoro di questo autore verrà notato dalla stessa Rockstar Games, a cui sicuramente farebbe comodo lanciare dei DLC aggiuntivi con contenuti del genere per i propri titoli.