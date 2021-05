PS5 Vs. Xbox Vs. Nintendo Switch, nel Cortocircuito di oggi parleremo di vendite

PS5 Vs. Xbox Vs. Nintendo Switch, chi guadagna di più? Sarà questo uno degli argomenti della puntata di oggi del Cortocircuito, che potrete seguire in diretta dalle 16.00 in compagnia di Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino.

Discuteremo insomma della notizia secondo cui PS5 avrebbe venduto più di Xbox Series X/S nel primo trimestre 2021, ma meno di Nintendo Switch, cercando di fare ordine sui numeri anche grazie alle splendide slide di Alessio!

Dopodiché affronteremo le voci che vogliono Ubisoft pronta a puntare su giochi free-to-play e live service, discutendo di come le decisioni di alcuni publisher vadano in questa direzione ma non a discapito dei tripla A classici.

Il Cortocircuito, gli argomenti della puntata di oggi.

Ecco quindi gli argomenti della puntata di oggi de Il Cortocircuito:

PlayStation Vs. Xbox Vs. Switch: chi guadagna di più?

Passeremo in rassegna tutti i dati di vendita, con anche qualche aggiornamento di questa settimana, e cercheremo di fare il punto della situazione dei tre grandi produttori, come detto grazie alle slide di Alessio.

Dai free-to-play ai tripla A: nuove strategie d'investimento per allargare il mercato

Dalle decisioni di Ubisoft a quelle degli altri grandi attori dell'industria videoludica, proveremo a capire come stanno le cose e parleremo anche del nuovo The Division, della strategia di Sony con le patch next-gen per i titoli old-gen, delle remaster e dei remake.

Inutile dirlo, il Cortocircuito non sarebbe lo stesso senza la vostra partecipazione: usate la chat di Twitch e i commenti a questa notizia per interagire con noi, ma soprattutto iscrivetevi al nostro gruppo Telegram, così da poterci mandare i messaggi vocali che ascolteremo in diretta.

