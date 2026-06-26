L'aggiornamento 53.15 di Dwarf Fortress introduce 100 dinosauri e prepara ai festeggiamenti per il 20° anniversario

L' aggiornamento 53.15 di Dwarf Fortress è stato ufficialmente pubblicato. Il pacchetto di contenuti si concentra sull'inserimento di 100 dinosauri e delle rispettive controparti umanoidi (gli "uomini-animale"). Tutti i nuovi sprite e ritratti sono stati realizzati da Guido, noto anche come Neoriceisgood. Gli sviluppatori hanno precisato che i lavori sull'atteso aggiornamento dedicato alla magia proseguono.

Dinosauri e festeggiamenti

Tarn Adams, co-creatore del gioco, ha illustrato i dettagli principali dell'aggiornamento con queste parole: "Questa patch aggiunge un centinaio di animali estintisi nel mondo reale. Ognuno di questi animali riceve inoltre una controparte umanoide. Sarà necessario creare un nuovo mondo per poterli vedere. Ci sono cinque opzioni per determinare la frequenza di apparizione degli animali estinti. È possibile averli in terre selvagge e incontaminate, in piccole aree isolate, in ogni luogo selvaggio, o persino addomesticati dalla maggior parte delle civiltà. È inoltre possibile mantenerli estinti".

Alcuni dei dinosauri aggiunti a Dwarf Fortress

A livello di meccaniche di gioco, molte delle nuove creature potranno essere addestrate per la guerra o per la caccia, tenute come animali domestici o impiegate nella creazione della fortezza. Al contempo, rappresenteranno anche una minaccia, in quanto fazioni nemiche, come gli elfi, potranno cavalcarle in battaglia.

La patch 53.15 porta con sé anche un aggiornamento grafico degli umanoidi basati su animali: da ora è possibile visualizzare l'equipaggiamento impugnato e parte del vestiario indossato. A differenza dell'inserimento delle nuove creature, questa miglioria grafica è compatibile con i salvataggi preesistenti.

Sul fronte delle iniziative esterne al gioco, il team ha annunciato uno streaming celebrativo per il 5 agosto sul canale Twitch del publisher Kitfox, in occasione del ventesimo anniversario della build originale di Dwarf Fortress del 2006. Durante l'evento, Tarn e Zach Adams giocheranno alla prima versione del titolo e consegneranno dei riconoscimenti a sviluppatori e creatori che li hanno ispirati nel corso dei decenni.

Infine, è stato confermato che sono ancora aperti i preordini per il cofanetto del ventesimo anniversario realizzato da Serenity Forge, che includerà, tra le altre cose, un peluche della creatura in-game "Gorlak". Il team di sviluppo ha concluso l'annuncio con un messaggio rivolto alla community: "Godetevi l'aggiornamento, non vediamo l'ora di scoprire come resisteranno le vostre fortezze".